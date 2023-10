Hamas lancia ultimatum a abitanti di Ashkelon: “Lasciate la città entro due ore”. Le vittime israeliane sono oltre 1.000

Hamas ha lanciato un ultimatum agli abitanti di Ashkelon, nel sud di Israele, 40 km a nord della Striscia di Gaza: “Lasciate la città entro due ore. Vi abbiamo avvertiti”

Lo riferisce il portavoce di Hamas, Abu Obeida, citato dalla tv al Manar degli Hezbollah libanesi alleati di Hamas. “In risposta ai crimini del nemico che provoca sfollati tra il nostro popolo e costringe le persone a fuggire dalle proprie case in varie aree della Striscia di Gaza, diamo un ultimatum agli abitanti della città occupata di Ashkelon affinché la lascino prima delle 17 (le 16 in Italia)”, ha detto Abu Obeida.

Hamas chiama arabi e musulmani a marciare sulla Palestina il prossimo ‘Venerdì, giono di mobilitazione per sostenere la resistenza. “Invitiamo i popoli arabi e musulmani e i palestinesi da ogni luogo, in particolare nei campi profughi all’estero, a marciare verso i confini della Palestina occupata in solidarietà con la Palestina, Gerusalemme e la Moschea di Al-Aqsa”. Questo l’appello a partecipare al venerdì di mobilitazione e protesta dopo “i risultati storici ottenuti dalla resistenza palestinese contro l’occupazione israeliana” con l’operazione ‘Diluvio di al-Aqsa’. L’obiettivo di Hamas è “sostenere la resistenza”, “sventare i piani israeliani” e “difendere la moschera di al Aqsa”.

Cresce il bilancio delle vittime israeliane: “Almeno 1.008 israeliani sono stati uccisi da sabato”, ha detto l’ambasciata israeliana negli Stati Uniti in un post sui social media, aggiungendo che 3.418 persone sono rimaste ferite.