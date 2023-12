Hamas: “Le foto degli arresi palestinesi sono una messa in scena” e Israele ammette: “solo in parte erano di Hamas”

Dopo le polemiche sulle foto degli arresti palestinesi che la Ong Euro-Mediterranean Human Rights Monitor,ha contestato, Israele ora ammette: “solo in parte erano miliziani di Hamas”

Per la Ong Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, con sede a Ginevra, erano dei semplici civili arrestati “arbitrariamente” da Israele in due scuole affiliate alle Nazioni Unite a Beit Lahia. La prova era proprio nelle immagini, dalle quali si riconosceva tra gli altri il giornalista Diaa Kahlout. corrispondente della testata qatarina The New Arab.

Dopo le accuse l’esercito israeliano ha rimesso in libertà una parte dei palestinesi ripresi tre giorni fa in una strada di Gaza, mentre erano in mutande e con le mani legate dietro la schiena. Lo ha riferito la radio militare. In seguito agli interrogatori – ha aggiunto – circa 40 sono risultati essere effettivamente combattenti di Hamas mentre gli altri, una sessantina, non lo erano. Questi ultimi, ha aggiunto, sono stati rilasciati.

Hamas ha definito lee foto una messa in scena: “Le fotografie pubblicate dagli occupanti riguardo persone che si consegnano a Gaza ai soldati israeliani sono una messa in scena. Non si tratta di membri dell’ala militare di Hamas”. Lo ha detto Izzat al-Rishq, un dirigente politico che risiede all’estero. “I membri dell’ala militare di Hamas non conoscono la parola resa, combattono – ha aggiunto – fino alla morte o alla vittoria”. Anche questa mattina sono circolate sul web foto di persone arrestate o che si sono arrese, in particolare, a quanto sembra, a Jabalya.