Hamas libera due ostaggi americani “per motivi umanitari”. Israele: “Non daremo nulla in cambio”

“In risposta agli sforzi del Qatar, le Brigate Al-Qassam hanno rilasciato due cittadine americane (una madre e sua figlia) per motivi umanitari”

Lo ha annunciato – come riporta Al Jazeera – Abu Obaida, portavoce delle Brigate Al-Qassam, ala militare di Hamas. Un atto politico di Hamas che mira “a dimostrare al popolo americano e al mondo che le affermazioni fatte da Biden e dalla sua amministrazione fascista sono false e infondate”, afferma Obaida in una nota.

Si tratt di Yehudit Raanan, di 59 anni, e la figlia Natalie Raanan, 18 anni, con passaporto statunitense e israeliano, che erano partite da Chicago per celebrare la festa ebraica del Sukkot con la famiglia. Le due cittadine americane, dopo la liberazione di ieri sono arrivate in Egitto dopo essere state consegnate dal gruppo palestinese alla Croce Rossa internazionale e poi trasferite in Israele. Lo riporta l’emittente Channel 12. Le due donne, madre e figlia, hanno doppia cittadinanza, israeliana e statunitense: sono state rilasciate “per motivi umanitari“, ha fatto sapere Hamas. Ma da Israele hanno precisato che la decisione di Hamas, è stata presa unilateralmente e che il governo di Tel Aviv non ha offerto nulla in cambio.