Hamas nomina  nuovo capo politico Yahya Sinwar, l’uomo più ricercato da Israele

Hamas annuncia che Yahya Sinwar è ufficialmente il nuovo capo del politburo, che prende il posto di Ismail Haniyeh assassinato a Teheran la scorsa settimana da Israele

L’uomo più ricercato dallo Stato ebraico, Yahya Sinwar, è il nuovo capo di Hamas e prende il posto di Ismail Haniyeh, assassinato a Teheran con un missile israeliano. L’annuncio è arrivato via Telegram: il leader del movimento palestinese Hamas nella Striscia di Gaza, Yahya Sinwar, “è stato eletto alla carica di capo del Politburo del movimento al posto del defunto Ismail Haniyeh”, si legge nel documento dell’organizzazione islamista.

Una risposta politica di Hamas che innescato la durissima la reazione di Israele, in stato di massima allerta l’annunciata reazione da parte dell’Iran per l’uccisione di Haniyeh a Teheran, e di Hezbollah per quella del comandante Fuad Shukr a Beirut, in Libano. Il tutto inserito in uno scenario che si fa sempre più esplosivo con gli Stati uniti pronti ad entrare in azione a fianco di Tel Aviv, e La Russia che sta armando Teheran.

Il contrammiraglio Daniel Hagari, portavoce dell’IDF reagisce nervosamente alla nomina di Yahya Sinwar a nuovo leader di Hamas. “C’è solo un posto per Yahya Sinwar, ed è accanto a Muhammad Deif e al resto dei terroristi del 7 ottobre. Questo è l’unico posto che stiamo preparando e intendiamo per lui”, ha detto Hagari alla televisione saudita Al-Arabiya, riferendosi al massimo comandante militare di Hamas ucciso in un attacco israeliano il mese scorso. Lo riferisce Times of Israel.

Anche il ministro degli esteri israeliano Israel Katz ha chiesto di “eliminare rapidamente” Yahya Sinwar, nominato da Hamas nuovo leader politico del gruppo in sostituzione di Ismail Haniyeh ucciso a Teheran la settimana scorsa.”La nomina dell’arciterrorista Yahya Sinwar come nuovo leader di Hamas, in sostituzione di Ismail Haniyeh, è un altro motivo convincente per eliminarlo rapidamente e cancellare questa vile organizzazione dalla faccia della Terra”, ha detto il ministro degli Esteri Israel Katz in una nota sul social media X.