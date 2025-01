Hamas non esiste più ma Israele bombarda Gaza facendo strage di civili: 63 le vittime nell’ondata di raid di oggi 

Nei raid israeliani nella Striscia di Gaza di oggi sono stati uccisi 63 civili palestinesi, di cui 12 nella cosiddetta “zona umanitaria” di al-Mawasi, nel sud della Striscia

Lo scrive il sito web di Al Jazeera, secondo cui il settimo neonato morto di freddo a Gaza porterebbe il bilancio totale di vittime per ipotermia a otto. L’esercito israeliamoha condotto pesanti attacchi in tutta la Striscia di Gaza, compresa la cosiddetta zona umanitaria di al-Mawasi e il campo profughi di Jabalia, a nord, che è stato ripetutamente attaccato negli ultimi giorni.Nei bombardamenti di oggi, sono rimasti uccisi anche il capo della polizia di Hamas e il suo vice.

Si tratta del secondo attacco israeliano contro Hamas nella zona umanitaria a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Caccia hanno colpito un centro di comando del gruppo palestinese all’interno dell’edificio del comune, ha riferito l’Idf, accusando Hamas di “violare sistematicamente il diritto internazionale, usando la copertura di rifugi, edifici e popolazione civile come scudo umano”. Secondo la stampa, nel raid sono morti in sei. Già la scorsa notte, in un attacco israeliano contro la zona umanitaria di Mawasi, a ovest di Khan Younis, era stato ucciso il capo della polizia di Hamas a Gaza, Mahmoud Salah, e il suo vice, Hussam Shahwan. In tutto erano morti in 11, tra cui anche tre bambini e due donne, e in 15 erano rimasti feriti, aveva riferito la tv Al-Aqsa, affiliata al gruppo militante palestinese.