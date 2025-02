Hamas: “Pronti a rilascio ostaggi in una sola volta con cessate fuoco permanente e ritiro truppe israeliane da Gaza”

Il movimento palestinese Hamas ha reso noto di essere pronto a rilasciare tutti gli ostaggi israeliani durante la seconda fase dell’accordo di cessate il fuoco di Gaza con Israele che dovrebbe fermare definitivamente la guerra

Lo ha riferito oggi Al Jazeera, citando il portavoce di Hamas Hazem Qasym. Tutti gli ostaggi verrebbero rilasciati “in una volta sola”, con l’obiettivo di raggiungere un cessate il fuoco permanente e il ritiro completo delle truppe israeliane dalla Striscia di Gaza, ha affermato Qasym. Ieri, il vice capo dell’ufficio politico di Hamas, Khalil al-Hayya, ha affermato che Hamas avrebbe rilasciato sei ostaggi sabato e consegnato i corpi di altri quattro giovedì.

Da Israele arriva la conferma che sei ostaggi saranno rilasciati sabato e quattro corpi restituiti domani giovedì. “Durante i negoziati al Cairo sono stati raggiunti gli accordi secondo i quali i sei ostaggi vivi della prima fase saranno rilasciati sabato”, confermano i servizi del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un comunicato pubblicato su Facebook. “Questo giovedì i corpi di quattro ostaggi saranno consegnati a Israele. Secondo l’accordo, la prossima settimana dovrebbero essere consegnati a Israele altri quattro corpi”, aggiungono.

Il ministro della Salute israeliano Uriel Buso afferma che l’identificazione dei corpi dei quattro ostaggi che Hamas consegnerà domani potrebbe richiedere del tempo, sottolineando la necessità di stabilire, se possibile, le cause della morte. “Ho visitato l’Istituto di medicina legale per vedere i preparativi per il ritorno dei caduti”, racconta il ministro a Walla. “I professionisti qui sono stati preparati in modo che l’identificazione possa essere effettuata il più rapidamente possibile”.

“Il processo può richiedere poco oppure molto tempo, perché non abbiamo informazioni precise sulle condizioni delle persone uccise – aggiunge – Pertanto, dobbiamo essere pazienti. La cosa più importante è che riceviamo un’identificazione chiara, che possiamo accertare la causa della morte e che li portiamo per la sepoltura in Israele”. Hamas ha dichiarato ieri che trasferirà i corpi di Shiri Silberman Bibas e dei suoi due bambini piccoli Ariel e Kfir in Israele domani, insieme al corpo di un quarto ostaggio, che econdo quanto ha detto il presidente di Israele, Isaac Herzog, nel suo intervento al Quirinale insieme al presidente Sergio Mattarella, sarebbe quello dell’86enne Lifshitz.

“Domani aspettiamo che ci restituiscano quattro cadaveri. Sulla base di quello che dice la Jihad islamica, ci restituiranno i corpi Shiri Bibas e i suoi due bambini, e anche di Oded Lifshitz, di 86 anni, che fu rapito in un kibbutz vicino al confine (con Gaza), come gli altri. Lifshitz era un grande militante pacifista e lavorava sempre con la gente di Gaza. Per questo la sua storia, come quella dei bambini, ci sta spezzando il cuore”, ha detto Herzog.