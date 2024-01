Hamas pubblica video con 3 ostaggi tra cui la 26enne Noa rapita al rave egli israeliani chiedono le dimissioni di Netanyahu

Hamas ha pubblicato un nuovo video che mostra 3 ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza e Tel Aviv monta la protesta delle famiglie degli rapiti sul governo israeliano che chiedono le dimissioni sul premier Netanyahu

Lo riferisce il Times of Israel, precisando che i 3 che compaiono negli spezzoni montati insieme sono Noa Argamani, Yossi Sharabi e Itay Svirsky, che si identificano e chiedono al governo israeliano di riportarli a casa. Noa 26 anni, è stata rapita da una festa a Re’im ed è stata ripresa nei video mentre veniva trasportata su una moto verso la Striscia di Gaza. Itay Svirski, 38 anni, di Tel Aviv, è stato sequestrato mentre era in visita alla sua famiglia nel Kibbutz Be’eri. I suoi genitori, Orit e Rafi Svirski, sono stati assassinati. Yossi Sharabi, 53 anni, di Be’eri, è stato invece rapito da casa sua”. Il video arriva esattamente 100 giorni dopo il 7 ottobre. Nel video compaiono una donna e due uomini che parlano in ebraico e chiedono alle autorità israeliane di agire per il loro ritorno a casa, scrive la France Presse, precisando che non è chiaro quando sia stato girato il filmato. Il sito israeliano Ynet sceglie invece di non riportare le dichiarazioni dei tre, poiché “molto probabilmente sono state dettate loro dai loro rapitori per scopi di terrore psicologico e propaganda”.

Il video di Hamas ha ulteriormente infiammato le famiglie dei rapiti e migliaia di manifestanti del Forum delle famiglie, sono scese in piazza per 24 ore a Tel Aviv, chiedendo con forza di fare di più per liberare subito gli oltre 130 prigionieri ancora a Gaza e le dimissioni sul premier

Il comportamento di Netanyahu ha irritato anche il presidente americano Joe Biden che, secondo fonti di Axios, “ha perso la pazienza” con Bibi. Sia perché il leader israeliano avrebbe “rigettato gran parte delle richieste dell’amministrazione Usa” sulla guerra a Gaza. Ma soprattutto la sensazione a Washington è che il premier israeliano “stia trascinando la guerra per motivi politici e personali” e il rilascio dei rapiti “non sia la sua priorità”. L’ufficio di Netanyahu smentisce le tesi statunitense assicurando che il premier sta “lavorando in ogni modo al rilascio dei rapiti il più rapidamente possibile”. Ma il leader dell’opposizione centrista Yair Lapid, in piazza a differenza del premier pur invitato dai parenti degli ostaggi, è andato all’attacco. “Yahya Sinwar (leader di Hamas) – ha detto – possiamo ucciderlo anche a febbraio. E lo uccideremo, presto o tardi. Ma – ha invocato – gli ostaggi dobbiamo riportarli a casa subito”.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco, nella serata di ieri arriva lè arrivata la dichiarazione del portavoce delle Brigate Qassam di Hamas Abu Obeida secondo il quale il destino di molti ostaggi israeliani è “sconosciuto nelle ultime settimane. Molti di loro molto probabilmente sono stati uccisi a causa del bombardamento israeliano”, accusa Hamas.