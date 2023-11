Hamas rivendica attentato a Gerusalemme con 3 morti: “È una risposta ai crimini contro i bambini di Jenin”

Hamas ha rivendicato l’attentato a Gerusalemme, nel quale tre persone e 8 sono rimaste ferite ed ha lanciato un appello a un “escalation della resistenza” contro Israele

Lo ha comunicato l’organizzazione con una nota nella quale si legge: “Questa operazione è una risposta naturale ai crimini senza precedenti dell’occupante nella Striscia di Gaza e contro i bambini di Jenin”.Secondo i media locali, gli attentatori erano due palestinesi di Gerusalemme est, arrivati in automobile e poi dopo essere scesi dalla vettura hanno impugnato un fucile M16 e una pistola aprendo il fuoco. Nell’attentato. tre israeliani, due donne, e un uomo di 73 anni, identificato nel rabbino Elimelech Waserman, sono rimasti uccisi e otto persone sono rimaste ferite, di cui quattro sono state trasportate in ospedale in gravi condizioni.