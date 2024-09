Harris accetta invito Cnn per duello tv. Trump: “troppo tardi si è già iniziato a votare”

“Il problema di un altro dibattito il 23 ottobre ad Atlanta è che è troppo tardi, si è già iniziato a votare”

E’ la risposta di Donald Trump, a Kamala Harris dopo che la candidata democratica ha accettato l’invito della Cnn per un dibattito ad Atlanta ed ha rilanciato la sfida al suo avversario repubblicano.

“La vicepresidente Harris è pronta per un’altra opportunità di condividere il palco con Donald Trump”, ha dichiarato in una nota la presidente della campagna Jen O’Malley Dillon, aggiungendo: “Donald Trump non dovrebbe avere problemi ad accettare questo dibattito”.

Ed invece il tycoon parlando a un comizio a Wilmington, in North Carolina, ha confermato che non parteciperà ad un altro dibattito con Harris: “Non ci sarà un’altra sfida”, ha detto Trump: “Il problema di un altro dibattito è che è troppo tardi, il 23 ottobre si è già iniziato a votare”.

Riguardo al fatto che Harris ha accettato l’invito della Cnn a un dibattito il 23 ottobre, ha detto: “Ora lei vuole un dibattito proprio prima delle elezioni sulla Cnn perché sta perdendo alla grande”.

“Guardate i suoi passati post su Truth” aveva già anticipato il portavoce della campagna di Trump, Steven Cheung, rispondendo a una domanda della Cnn in proposito. “Non ci sarà un terzo dibattito”, ha scritto Trump la scorsa settimana, riferendosi al primo con Joe Biden a giugno e poi al secondo con Harris il 10 settembre scorso.