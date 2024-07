Harris bacchetta Netanyahu: “Non rimarrò in silenzio su Gaza, è ora di trovare un accordo. Unica soluzione due Stati “

La vicepresidente americana ieri a Washington ha incontrato il premier israeliano a cui ha ribadito la sua posizione su quanto accade a Gaza: “Non possiamo distogliere lo sguardo dalla terribile situazione umanitaria, è tempo di concludere questo accordo”. Posizione che non è piaciuta in Israele: “Le sue parole minano gli sforzi per un’intesa”

La vicepresidente degli Stati Uniti e prossima candidata democratica alle elezioni americane Kamala Harris ha incontrato il premier israeliano Benjamin Netanyahu a Washington e il tema centrale è stato la guerra in corso a Gaza: “E’ tempo che questa guerra finisca e finisca in un modo in cui Israele sia al sicuro, tutti gli ostaggi vengano rilasciati, le sofferenze dei palestinesi a Gaza finiscano e il popolo palestinese possa esercitare il proprio diritto alla libertà, alla dignità e all’autodeterminazione”, ha detto l’ex procuratrice durante il colloquio.

Harris ha ribadito il suo sostegno alla soluzione a due Stati. E’ “l’unica via che garantisce che Israele rimanga uno stato ebraico e democratico sicuro, e che garantisce che i palestinesi possano finalmente realizzare la libertà, la sicurezza e la prosperità che giustamente meritano”.

Ed ha aggiunto: “Non possiamo permetterci di diventare insensibili alla sofferenza, e non resterò in silenzio”, ha affermato la vicepresidente sottolineando il suo “incrollabile impegno nei confronti dell’esistenza dello Stato di Israele, della sua sicurezza e del popolo di Israele”. Pur sostenendo il diritto dello Stato ebraico a difendersi e ricordando gli ostaggi ancora detenuti a Gaza, Harris ha espresso a Netanyahu la sua “seria preoccupazione per la portata della sofferenza umana” nell’enclave assediata. “Quello che è successo a Gaza negli ultimi nove mesi è devastante. Le immagini di bambini morti e persone disperate e affamate che fuggono per mettersi in salvo, a volte sfollate per la seconda, terza o quarta volta”. Ha esortato tutti a condannare il terrorismo, la violenza, l’antisemitismo, l’islamofobia e l’odio di ogni tipo e a “fare tutto il possibile” per impedire la sofferenza di civili innocenti. “Lavoriamo per unire il nostro Paese”.

Dopo le dichiarazioni della Harris in conferenza stampa è arrivata la reazione israeliana: “Le parole di sulla guerra a Gaza e le sofferenze dei palestinesi hanno messo a rischio gli sforzi in corso per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi israeliani”, ha sostenuto da un alto funzionario israeliano, “Spero che le osservazioni di Harris non vengano interpretate da Hamas come una distanza tra Stati Uniti e Israele, rendendo così più difficile ottenere un accordo”, ha affermato la fonte citata da Times of Israel.

Lo stesso Netanyahu e il suo staff sono rimasti sorpresi dal fatto che la Harris abbia diffuso una dichiarazione poco dopo l’incontro e l’abbia postata anche su X. La fonte di alto livello israeliana ha sottolineato l’importanza dell’unità tra Israele e Usa nell’ottica del raggiungimento di un accordo. “Più i nostri nemici vedono che c’è una posizione unitaria tra Israele e gli Stati Uniti, più aumentiamo le possibilità di garantire il rilascio degli ostaggi e diminuiamo le possibilità di una guerra regionale”. “Più grande è la divisione, più ci allontaniamo da un accordo e quindi aumentiamo anche la possibilità di un’esplosione militare”, ha concluso.