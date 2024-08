Harris scappa: “No al dibattito su Fox News con Trump”e ripropone quello su Abc ma che era stato programmato con Biden

Il comitato elettorale di Kamala Harris dice no la proposta di Donald Trump per un faccia a faccia il 4 settembre su Fox News e ripropone la data del 10 settembre su Abc, concordata con Joe Biden che si è ritirato

Oggi il tycoon ha detto di essere disposto ad un dibattito con la candidata democratica per il 4 settembre sulla rete Fox News, ma Michael Tyler, direttore della comunicazione di Harris ha detto che il dibattito tra i due candidati dovrà tenersi il 10 settembre su Abc, come già previsto prima del ritiro del presidente Joe Biden.

“Donald Trump sta scappando spaventato e sta cercando di tirarsi indietro dal dibattito a cui aveva già acconsentito. Sta correndo dritto verso la Fox News per farsi salvare”, ha dichiarato Tyler in una nota. “Deve smetterla di fare giochetti e presentarsi al dibattito a cui si è già impegnato il 10 settembre”, ha aggiunto. Ma Trump aveva assunto quell’impegno con Biden come confermato dallo stesso Tyler, quindi non ha alcun impegno con Harris.

Trump aveva annunciato stamane di aver accettato la proposta di Fox News per il faccia a faccia in Pennsylvania: “Mi sono accordato con FoxNews per un dibattito con Kamala Harris mercoledì 4 settembre”, ha scritto infatti l’ex presidente sulla sua piattaforma social Truth. “Il dibattito era stato precedentemente programmato contro ‘Sleepy Joe Biden’ sulla Abc, ma è stato revocato in quanto Biden non è più un contendente e io sono in causa contro la rete Abc e George Slopadopoulos, con conseguente conflitto di interessi”.