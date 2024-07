Hezbollah attaccano il Golan con droni: feriti 18 soldati israeliani. Lanciati anche 20 razzi sul sud di Israele

Diciotto soldati israeliani sono rimasti feriti ieri mattina in un attacco di droni carichi di esplosivi lanciati da Hezbollah sul nord delle alture del Golan

Lo rendono noto le forze armate di Israele. I miliziani sciiti del Libano hanno rivendicato l’attacco, affermando di aver preso di mira un sito militare in risposta a precedenti raid delle Forze di difesa israeliane (Idf) contro loro postazioni. Uno dei feriti è in gravi condizioni, specificano le Idf in un comunicato pubblicato sul loro account X.

Sempre secondo quanto comunicato dall’esercito israeliano, circa 20 razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza contro le comunità israeliane di confine. L’attacco è uno dei più pesanti delle ultime settimane. Non ci sono segnalazioni di feriti.

Per l’esercito i razzi sono stati sparati da Khan Yunis, la principale città meridionale di Gaza. L’Idf ha subito preso di mira il presunto sito di lancio. “Un certo numero di proiettili sono stati intercettati e alcuni di essi sono caduti nel sud di Israele”, hanno detto fonti militari. Il braccio armato della Jihad islamica ha rivendicato l’attacco