Hezbollah ha effettuato quasi 50 operazioni con lanci di droni contro Israele: colpiti obiettivi militari in diverse città

Droni di Hezbollah hanno colpito obiettivi militari nemici a Beit Hillel, Kfar Giladi, Qatsrin, Misgav Am, Shomera, Shtula e alcuni altri insediamenti

Lo rende noto la stessa l’organizzazione, come riporta la Tass. Secondo Hezbollah, i suoi droni, in 48 operazioni, hanno colpito obiettivi militari nemici a Beit Hillel, Kfar Giladi, Qatsrin, Misgav Am, Shomera, Shtula e alcuni altri insediamenti; anche il nord di Israele è stato bombardato con più lanciarazzi.

Hezbollah ha aggiunto che gli attacchi alla base aerea di Ramat David e al centro logistico del Comando settentrionale israeliano hanno coinvolto missili di precisione. La maggior parte dei raid e degli attacchi sono stati effettuati dal sud del Libano, dove Israele continua l’operazione Northern Arrows contro Hezbollah.