Hezbollah ignora le minacce israeliane, lancia 10 razzi e rivendica attacco ad un kibbuz dove un civile è morto

Hzbollah non sembra preoccupato delle minacce di Israele e rivendica l’attacco nel kibbutz Ha Goshrim durante il quale un civile israeliano è stato ucciso e affermando di aver lanciato decine di razzi contro una vicina base militare

L’esercito israeliano conferma che nell’attacco dal Libano sono stati lanciati 10 razzi, la maggior parte dei quali è stata intercettata dall’Iron Dome, aggiungendo che ha risposto bombardando il sito di lancio con l’artiglieria. Dall’8 ottobre, gli attacchi guidati da Hezbollah hanno provocato 25 morti tra i civili israeliani e 18 tra soldati e riservisti dell’IDF.

Esponenti di Hezbollah hanno affermato: “Non ci aspettiamo un’invasione di terra israeliana, ma se dovesse succedere, siamo pronti. Se decidessero di entrare in Libano, metteremmo piede in Galilea”, hanno detto a Al Jazeera alcuni membri di spicco Hezbollah. La milizia libanese risponderà a qualsiasi “aggressione” israeliana, anche se di natura e dimensioni limitate. “La leadership della resistenza deciderà la forma e la portata della risposta a qualsiasi potenziale aggressione”, ha concluso la fonte.

Lancio di razzi da Libano

Un trentenne è morto per le ferite riportate in un attacco con razzi contro il nord di Israele. Lo riferisce il Jerusalem Post sulla base di notizie confermate dai soccorritori. In precedenza i media israeliani avevano riferito di un attacco con razzi contro il Kibbutz di HaGoshrim.

Secondo le Idf, 10 razzi sono stati lanciati dal Libano contro il nord di Israele, la maggior parte dei quali intercettati dallo scudo di difesa aerea Iron Dome, mentre uno ha colpito il kibbutz di HaGoshrim, uccidendo l’uomo, raggiunto da una scheggia. Le forze di difesa israeliane hanno risposto con l’artiglieria, mentre i caccia hanno colpito un sito nel sud del Libano.

Nella notte almeno cinque razzi sono stati lanciati dal Libano, ma non hanno raggiunto il territorio israeliano. A riferirlo è il sito Walla citato dal Times of Israel. In nottata una sirena di allarme anti-razzo è scattata nel Kibbutz Hanita, vicino al confine con il Libano, nella Galilea occidentale. Nessuna dichiarazione in merito è arrivata dall’esercito israeliano né ci sono state rivendicazioni di un attacco da parte di Hezbollah.