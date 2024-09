Hezbollah: “Nasrallah, è morto ma offensiva non è finita”. Iran prepara invio di truppe in Libano

Il corpo senza vita di Nasrallah è stato rinvenuto e identificato questa mattina, accanto al cadavere è stato ritrovato anche il corpo senza vita del comandante del fronte sud di Hezbollah Ali Karaki

Come riporta la testata libanese L’Oriente Le Jo, la morte del leader sciita è stata confermata da Hezbollah, con un comunicato letto in diretta sul canale al-Manar. Il partito ha annunciato che “il maestro della resistenza” Hassan Nasrallah “si è mosso al fianco del suo Signore come un grande martire”. Nasrallah “si è unito alla carovana dei martiri di Karbala” e “ai suoi compagni, i martiri immortali di cui ha guidato la marcia per trentanni, conducendoli di vittoria in vittoria”, ha aggiunto il partito.

L’ufficio del premier del Libano Najib Mikati ha annunciato che stasera si terrà una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri alle 19.30 ora locale, le 18.30 in Italia. Lo riporta L’Orient Le Jour.

Secondo quanto riporta l’emittente Usa NBC, l’Iran sta iniziando la registrazione per l’invio delle sue truppe in Libano. Lo ha annunciato l’ayatollah iraniano Mohammad Hassan Akhtari, vicepresidente dell’Iran per gli affari internazionali: “Con la registrazione pubblica, i funzionari concederanno sicuramente il permesso per lo spiegamento delle forze in Libano e sulle alture del Golan”, ha affermato Akhtari. “Possiamo inviare truppe in Libano per combattere contro Israele, proprio come abbiamo fatto nel 1981”.

La Guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei ha affermato: “È obbligatorio per tutti i musulmani stare orgogliosamente dalla parte del popolo del Libano e di Hezbollah con le loro risorse e aiutarlo ad affrontare il regime usurpatore, oppressivo e malvagio”. . La dichiarazione è stata diffusa dopo il massiccio raid israeliano di ieri sera sulla periferia sud di Beirut, in cui l’esercito israeliano (Idf) ha riferito di avere ucciso il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah. Hezbollah non ha al momento commentato.