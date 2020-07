Hockey su carrozzina. I Leoni Sicani compiono 10 anni di attività con una diretta Facebook

Avrebbero voluto festeggiare in grande i Leoni, ma il Covid non lo ha purtroppo permesso, ma non dandosi mai per vinti, festeggeranno comunque pubblicamente grazie alla diretta social

L’A.S.D. Leoni Sicani Onlus compie 10 anni di attività, mercoledì infatti sarà una data storica per la squadra di hockey su carrozzina della valle del Belice. Proprio 10 anni fa si apprestava a nascere una realtà sportiva che è riuscita a coinvolgere non solo tanti ragazzi con disabilità motoria del comprensorio ma che allo stesso tempo ha portato lustro a tutto il nostro territorio grazie a dei sorprendenti risultati sportivi e sociali. Un’associazione che è riuscita a smuovere persone e coscienze, che ha cambiato nel tempo la cultura delle nostre città capaci oggi di “vedere” degli atleti a tutti gli effetti e non delle persone sfortunate a cui la vita ha tolto tanto.



In questi giorni tramite i social i Leoni hanno invitato tutti i propri follower ad inviare dei video messaggi di auguri che saranno mandati in onda in una diretta speciale organizzata proprio mercoledì sera a partire dalle ore 21:00 dalla pagina facebook “leonisicanionlus”. La serata vedrà la partecipazione di alcuni protagonisti di questo decennale che rivivranno ricordi ed emozioni di alcuni momenti storici, e ne sono davvero tanti. Dalla prima promozione in A1 datata maggio 2012, al titolo di vice campioni d’Italia nel 2014, passando per le partecipazioni ai tornei internazionali di Varese nel 2015 ed Eindhoven, in Olanda, nel 2017. Nello stesso anno l’incontro con Papa Francesco fino ad arrivare ai giorni nostri, la risalita in Serie A1 della scorsa stagione e l’inaugurazione del Barbera Center poco prima del lockdown, il primo campo di powerchair hockey in Italia all’interno di un’area sportiva polivalente senza barriere architettoniche realizzata a Santa Margherita di Belice. In mezzo, i tantissimi inviti e riconoscimenti ricevuti per l’attività svolta sul territorio attraverso le iniziative di sensibilizzazione nelle scuole o gli eventi di promozione sportiva svolti nelle piazze di diverse cittadine delle province di Agrigento, Trapani e Palermo.

Francesca Massimino, presidente dei Leoni Sicani fin dal 2010 spiega: “avremmo voluto organizzare un grande evento pubblico per festeggiare questa data importante ma non ci è stato possibile a causa della pandemia. Saremo comunque presenti con una diretta online dalla nostra pagina facebook per festeggiare assieme a tutti i nostri tifosi il nostro compleanno, sarà l’occasione per ringraziarli per tutto l’affetto e il sostegno che ogni giorno ci dimostrano e poi per svelare il nuovo logo celebrativo dei 10 anni. Abbiamo organizzato diverse sorprese per trascorrere insieme una bella serata.”

Per chi vuole sostenere questa grande realtà sportiva siciliana può destinare loro il 5×1000 della propria dichiarazione dei redditi, indicando il codice fiscale dell’associazione 92020760846 fra le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Farlo non comporta alcun costo, ma rappresenta per questi ragazzi una forma di sostentamento fondamentale per sostenere le loro attività.