Houthi: “Caccia F/A-18 Usa abbattuto da un nostro missile- Attaccata la portaerei USS Harry S. Truman nel Mar Rosso”

I ribelli Houthi yemeniti hanno attaccato la portaerei americana USS Harry S. Truman nel Mar Rosso, abbattendo un aereo da caccia F/A-18: smentita la versione americana dell’abbattimento da “fuoco amico”

Lo ha detto il portavoce militare del movimento Yahya Sarea. Lo riporta la Tass. “Le nostre forze armate sono riuscite a prevenire un attacco degli Stati Uniti e del Regno Unito al nostro paese attaccando ieri sera il gruppo d’attacco USS Harry S. Truman Carrier Carrier e diversi cacciatorpediniere che lo scortavano, contemporaneamente al lancio di un attacco aggressivo contro il nostro paese”, ha affermato. ha detto al canale televisivo Al Masirah controllato dagli Houthi.

Secondo il portavoce degli Houthi, l’attacco alle navi americane è stato effettuato con l’uso di “otto missili da crociera e 17 droni”. L’operazione, secondo le sue parole, ha portato allìabbattimento di un aereo F-18 mentre i cacciatorpediniere statunitensi stavano cercando di respingere l’attacco degli Houthi.

Durante l’attacco degli Houthi, “la maggior parte degli aerei da guerra nemici ha lasciato lo spazio aereo yemenita” per difendere la portaerei nelle acque internazionali del Mar Rosso, ha detto Sarea, aggiungendo che in seguito all’attacco, la portaerei americana si è ritirata nella parte settentrionale del Mar Rosso.

Al Masirah e l’agenzia di stampa Saba hanno riferito sabato sera che la capitale yemenita di Sana, controllata dagli Houthi, è stata oggetto di un massiccio attacco aereo. Secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), l’esercito americano ha preso di mira i centri di comando Houthi e i depositi missilistici nella città. Hanno anche abbattuto diversi droni Houthi e un missile da crociera antinave.

Smentita dunque la versione del CENCOM che ha affermato che l’incrociatore lanciamissili USS Gettysburg, che fa parte del gruppo USS Harry S. Truman Carrier Strike Group, ha erroneamente sparato e colpito un aereo da caccia F/A-18 in volo al largo della portaerei USS Harry S. Truman. . Entrambi i piloti sono stati salvati e uno di loro ha riportato ferite lievi.

In seguito all’escalation del conflitto israelo-palestinese nella Striscia di Gaza, gli Houthi hanno avvertito che avrebbero lanciato attacchi sul territorio israeliano impedendo alle navi associate allo Stato ebraico di attraversare le acque del Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb fino a quando Tel Aviv ha cessato l’operazione militare contro il gruppo radicale palestinese Hamas nell’enclave assediata. Da metà novembre decine di navi civili sono state attaccate dagli Houthi nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden.

In risposta all’azione di Ansar Allah, le autorità statunitensi hanno annunciato la creazione di una coalizione internazionale e i preparativi per un’operazione denominata in codice Prosperity Guardian, che dovrebbe garantire la libertà di navigazione e la protezione delle navi nel Mar Rosso. Da allora, gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno regolarmente effettuato attacchi contro obiettivi Houthi nello Yemen.