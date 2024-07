Houti attaccano Israele: “Pioggia di missili su Eilat, colpita nave Usa nel Mar Rosso”. “Preparatevi a una lunga guerra”

Numerosi missili balistici sono stati lanciati verso la città di Eilat, in Israele, e che un’operazione navale, aerea e missilistica congiunta ha colpito la nave americana Pumba nel Mar Rosso

Lo riferisce la tv di proprietà degli Houthi Al Masirah. Secondo il portavoce del gruppo Houth yemenita, sostenuto dall’Iran, Yahya Saree, entrambi gli attacchi hanno avuto “successo”. E ha aggiunto che gli Houthi continueranno ad attaccare Israele finché continuerà “l’aggressione” al popolo palestinese. Saree ha quindi annunciato “importanti dichiarazioni nelle prossime ore”.

Il generale Yahya Saree ha inoltre riferito in un video che le “forze navali, aeronautiche e missilistiche delle forze armate yemenite hanno condotto un’operazione congiunta contro una nave americana nel Mar Rosso con missili balistici e droni”. Lo riferisce la tv Almasirah.”L’operazione ha colpito direttamente la nave”, ha aggiunto. Le forze armate yemenite, secondo il portavoce, “hanno affermato il loro diritto a difendere lo Yemen dall’aggressione americana, britannica e israeliana, affermando che tali azioni non dissuaderanno lo Yemen dalla sua ferma posizione a sostegno del popolo palestinese”.

Un’ora fa, l’esercito israeliano (Idf) ha dichiarato che il sistema di difesa a lungo raggio Arrow 3 israeliano ha intercettato un missile balistico lanciato dagli Houthi nelle prime ore di domenica. Il missile è stato intercettato fuori dalla spazio aereo israeliano. Le sirene dell’allarme aereo sono suonate nella città meridionale di Elat, frequente obiettivo degli attacchi di missili e droni lanciati dallo Yemen. Come normalmente previsto, le sirene anti-raid hanno suonato a Eilat a causa di potenziali schegge.

Dopo gli attacchi, gli Houti hanno lanciato un messaggio al popolo yemenita: “Preparatevi a una lunga guerra con il nemico” el portavoce militare degli Houthi, Yehya Saree, ha dichiarato che il gruppo risponderà a “questa flagrante aggressione” e non esiterà a colpire obiettivi vitali in Israele. “Le forze armate non interromperanno le loro operazioni di sostegno ai nostri fratelli di Gaza, qualunque siano le conseguenze, e con il sostegno di Dio si stanno preparando per una lunga guerra contro questo nemico”, ha aggiunto in una dichiarazione televisiva. Intanto il bilancio dei morti nell’attacco israeliano contro gli Houthi nel porto di Hodeidah in Yemen è salito a sei. Lo hanno riferito i media israeliani che citano fonti internazionali che hanno confermato in circa 80 il numero dei feriti.