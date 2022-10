I 30 dem Usa ritirano la lettera con la quale chiedevano a Biden di trattare con la Russia per via diplomatica

Marcia indietro dei 30 deputati democratici Usa: hanno ritirato la lettera con la quale chiedevano a Biden di trattare con la Russia per via diplomatica

Ben trenta Democratici avevano inviato una lettera con prima firmatari la presidente del gruppo progressista del partito alla Camera, Pramila Jayapal, con la quale chiedevano al presidente Usa di trattare con la Russia: “Più a lungo va avanti la guerra in Ucraina, maggiore è il rischio di un’escalation con effetti diffusi e devastanti.Non dovremmo farci illusioni sulla sfida che ci attende, ma io e i miei colleghi stiamo esortando l’amministrazione a impegnarsi in una spinta diplomatica. L’alternativa alla diplomazia è la guerra di lunga durata, con le sue certezze e i rischi catastrofici e inconoscibili”. Ma meno di ventiquattr’ore è arrivato l’annuncio del ritiro del documento. “La lettera – hanno spiegato i firmatari – era stata redatta alcuni mesi fa”.

Una giustificazione a cui non crede nessuno, fatta per calmare le acque, l’iniziativa, considerata un passo falso, s pochi giorni dalle elezioni di medio termine ha messo in difficoltà la Casa Bianca e principalmente lo stesso Biden, che sta perseverando nella linea della fermezza nei confronti del Cremlino ed ha sempre detto che il “cessate il fuoco” deve basarsi su condizioni stabilite dall’Ucraina. Ma il passo indietro potrebbe non bastare sopratutto agli elettori.