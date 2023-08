I Måneskin annunciano il nuovo singolo: “Honey (Are u coming?)”

E in arrivo un nuovo singolo inedito del Måneskin intitolato Honey (Are you coming?) e una nuova importante nomination

La band formata da Damiano, Ethan, Thomas e Victoria è reduce dalla conclusione del Loud kids tour che li ha visti suonare al Circo Massimo di Roma e, concludere con una doppietta allo Stadio Olimpico e una allo Stadio San Siro di Milano.

Ora è tempo di RUSH! WORLD TOUR, nuova serie di live dei Måneskin che prenderà il via il 3 settembre da Hannover per concludersi poco prima di natale a Manchester.

Prima la band lancerà però un nuovo singolo in arrivo nel mese di agosto (la data precisa non è ancora stata annunciata). A comunicarlo sono stati gli stessi Måneskin postando qualche secondo della nuova canzone, Honey (Are you coming?), accompagnata da questa dicitura:

“HONEY! (Are u coming?) our new single coming soon.

Pre-save/pre-add and have a chance to win tickets for the RUSH! World Tour!“