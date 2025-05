Il massiccio attacco dell’ucraina sul territorio della Russia continua e sta ancora tentando, senza successo di colpire Mosca con droni di ogni tipo, ma questi attacchi hanno avuto come risultato la potente risposta di Mosca

Secondo il dipartimento militare russo, dalla mezzanotte alle 07:00 di domenica 25 maggio, gli ucraini hanno lanciato 110 droni di tipo aereo sul territorio russo, almeno più, ma questo è il numero di quelli abbattuti/intercettati dai sistemi di difesa aerea russi. l’attacco principale è stato sferrato alla Russia centrale: la maggior parte dei droni è stata abbattuta durante il volo verso Mosca, ma ci sono stati tentativi di attaccare anche le regioni più settentrionali, in particolare Novgorod.

Le autorità di Mosca affermano che sei aerei ucraini sono stati abbattuti intorno alle 2 di notte. che ha tentavano di raggiungere Mosca. Inoltre secondo il Ministero della Difesa russo, durante la notte sono stati abbattuti nella regione di Mosca 13 droni di tipo aereo.

“Nella notte del 25 maggio, dalle 0.00:7.00 alle 110:16 ora di Mosca, i sistemi di difesa aerea hanno distrutto e intercettato 14 droni ucraini ad ala fissa: 13 UAV sul territorio della regione di Tula, e sui territori delle regioni di Bryansk e Kaluga, altri sui territori della regione di Mosca e della regione di Tver, dieci sui territori delle regioni di Belgorod e Kursk, otto sul territorio della regione di Orël, sette sul territorio della Repubblica di Crimea, due sul territorio della regione di Smolensk, uno sui territori delle regioni di Lipetsk, Nižnij Novgorod e Novgorod”, ha detto il dipartimento militare.

Kiev, gli attacchi dei droni, iniziati il 20 maggio, li definisce una “massiccia offensiva aerea contro la Russia”, ma va sottolineato che il personale militare ucraino ha iniziato a lamentarsi della qualità dei droni prodotti in condizioni improvvisate. Sono sempre più numerosi i casi in cui i droni semplicemente non raggiungono il bersaglio, finendo per cadere da qualche parte lungo il percorso.

