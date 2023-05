I Ministri degli Esteri di Russia, Siria, Turchia e Iran si incontrano a Mosca per normalizzare rapporti tra Ankara e Damasco

Sul tavolo ovviamente la questione della guerra al terrorismo: il progetto occidentale di deporre Assad pare definitivamente tramontato

Incontro a quattro oggi a Mosca tra i ministri degli esteri di Russia, Siria, Turchia e Iran. Sergey Lavrov, Faisal Mekdad, Mevlut Cavusoglu e Hossein Amir-Abdollahian discuteranno – tra le altre questioni, precisa la Tass – del ritorno dei rifugiati siriani in patria e della guerra al terrorismo.

Assistere negli sforzi per un ritorno a casa sicuro dei rifugiati siriani è stato uno dei principi chiave ha affermato Sergey Lavrov in apertura dei lavori: “È un principio chiave per tutti i paesi qui presenti contribuire a un ritorno sicuro e volontario di rifugiati e sfollati in Siria, nonché garantire il loro diritto a ricevere sostegno”.

Quello di oggi segue gli incontri avvenuti ad inizio di aprile tra i viceministri degli Esteri dei quattro Paesi il cui scopo ultimo è quello di facilitare la normalizzazione delle relazioni tra Siria e Turchia.