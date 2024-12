I ribelli Houthi colpiscono la portaerei USS Harry S. Truman con missili e droni che stava per attaccare lo Yemen

La portaerei americana USS Harry S. Truman si stava preparando per un “grande attacco” contro il territorio dello Yemen, ma è stata colpita da un gran numero di droni e missili da crociera

Lo afferma il portavoce militare dell’organizzazione, come riporta la Tass, secondo cui gli Houthi yemeniti del movimento ribelle Ansar Allah hanno attaccato la portaerei USS Harry S. Truman con missili e droni, ha detto Yahya Saree. “La Marina dello Yemen, le truppe missilistiche e le truppe con sistemi senza pilota hanno condotto un’operazione congiunta, durante la quale la portaerei americana USS Harry S. Truman è stata attaccata da un gran numero di droni e missili da crociera”, ha detto il portavoce in una dichiarazione trasmessa in streaming da televisione Al Masirah.

Le forze statunitensi stavano preparando un “grande attacco” contro il territorio dello Yemen, ha osservato Saree. “L’operazione ha raggiunto con successo i suoi obiettivi e l’attacco aereo statunitense che si stava preparando contro il nostro Paese è stato interrotto”, ha aggiunto.