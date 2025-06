I russi catturano un drone marino ucraino intatto nel Mar Nero e lo stanno studiando per ideare contromisure per distruggerli

Il video mostra un BEK ucraino colpito da un drone russo nel Mar Nero, ma la testata non è esplosa e il drone marino si è fermato intatto

Le Forze armate ucraine oggi hanno nuovamente tentato di attaccare il ponte di Crimea, stavolta con un drone marino BEK. La marina russa dopo averlo avvistato gli ha lanciato un drone Lancet che lo ha colpito, ma la testata del drone ucraino non è esplosa e il mezzo marino si è fermato intatto.

I russi hanno quindi recuperato il BEC che ora sarà oggetto di studio da parte degli ingegneri russi, che ne scopriranno i dati costruttivi per ideare efficaci contromisure per distruggerli. La stessa cosa era successa con un tank tedesco Leopard, che fu catturato ancora funzionante e da allora infatti non si parla più della superiorità di questi carri armati.

