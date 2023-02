I russi giocheranno al tiro a segno con i carri Abrams: “40 mila euro per ogni carro USA distrutto”

Questa non è una guerra contro l’Ucraina, ma contro gli USA e la NATO e distruggere l’equipaggiamento occidentale entusiasma i russi: “I carri armati occidentali bruceranno, e grazie alle ricompense crescerà il numero degli entusiasti”

E’ diventata una questione d’orgoglio. Non bastava la brutalità della guerra, l’intervento occidentale in Ucraina sta chiamando alle armi il popolo russo, risvegliando l’antica rivalità con gli USA e l’Occidente mai sopita nemmeno con la caduta dell’URSS.

40mila euro, ossia 3 milioni di rubli: a tanto ammonta la ricompensa promessa dal capo del territorio del Trans-Baikal Alexander Osipov, per la cattura di carri armati tedeschi e americani – Leopard 2, Abrams M1 – in Ucraina.

Un’iniziativa che non è destinata a restare solitaria, infatti anche altri governatori regionali e addirittura personaggi dello spettacolo hanno promesso ricompense ai soldati che distruggeranno o cattureranno i carri che la NATO sta spedendo in Ucraina, in particolare i carri americani Abrams M1.

L’idea stessa della ricompensa – definito “incentivo” – ai soldati ha inoltre ricevuto il placet del Cremlino, con il portavoce Dmitry Peskov che ha affermato alla Tass: “Per quanto riguarda tutti questi carri armati, allora, come abbiamo già detto, verranno bruciati, ovviamente, e ancora di più se ci saranno tali misure di incentivazione. Penso che ci saranno ancora più entusiasti”.

“Sono menzionati importi diversi per attrezzature bruciate, distrutte e per le attrezzature catturate. Ciò testimonia ancora una volta l’unità, il desiderio di tutti – i russi – , al meglio delle loro capacità, di contribuire, in un modo o nell’altro, direttamente o indirettamente, al corso dell’operazione militare speciale e il raggiungimento degli obiettivi fondamentali“, ha sottolineato l’addetto stampa del Presidente russo.