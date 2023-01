I russi pronti a distruggere i tank tedeschi Leopard 2 come già fatto in Siria

Con i progetti di costruzione in mano, i militari russi si studiano i punti deboli dei tank tedeschi Leopard 2 per distruggerli come hanno già fatto nella guerra in Siria

Un video mostra due paracadutisti russi mentre studiano un manuale “for dummy” che spiega i punti deboli dei tank Leopard 2 tedeschi. Nelle pagine sono marchiati in rosso i due depositi delle munizioni all’interno del carro armato che una volta centrati con un razzo lo farebbe saltare in aria. Nell’ultima immagine sono evidenziate alcune zone della corazzatura laterale che dovrebbe avere minori protezioni. Il manuale del video dovrebbe basato sull’esame delle foto dei Leopard 2 turchi, che i russi hanno distrutto e colpito con missili anti-tank durante le operazioni nella Siria settentrionale. In quella guerra almeno dieci tank sono stati distrutti.