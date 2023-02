I soldati della Wagner (Russia) conquistano un altro insediamento nel Donetsk a 20 km da Bakhmut

I soldati di Yevgeny Prigozhin continuano ad avanzare nel Donbass ed oggi riportano la “liberazione” di un nuovo insediamento a 20 km dalla Bakhmut sempre più vicina alla presa russa

L’insediamento di Mykolaïvka, chiamato Nikolayevka in russo, nella Repubblica popolare di Donetsk è stato preso sotto il controllo dalle forze russe della compagnia militare privata Wagner di Yevgeny Prigozhin.

E’ stato lo stesso servizio stampa di Prigozhin a dichiarare su Telegram che: “Nel corso dei combattimenti, le unità della Wagner PMC hanno preso il controllo dell’insediamento di Nikolayevka”. A corredo della dichiarazione è stato anche caricato un breve video che mostra i soldati davanti a una casa nell’insediamento e con la bandiera della compagnia militare privata in bella mostra. Si noti inoltre una chitarra nell’inquadratura, “vezzo” del gruppo militare privato che si definisce come “orchestra” e definisce “musicisti” i suoi soldati. Nikolayevka è a circa 20 chilometri da Bakhmut (Artyomovsk in Russia).

Nelle vicinanze si trova anche il villaggio di Sacco e Vanzetti, che secondo il servizio stampa di Prigozhin è stato completamente preso sotto controllo dalle forze russe ieri, 1° febbraio. Quest’ultimo insediamento, situata a circa 86 km a nord-nord-est dal centro di Donetsk, fu così battezzata ai tempi della Repubblica Socialista Sovietica Ucraina in onore di Ferdinando Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, due attivisti e anarchici italiani emigrati negli Stati Uniti d’America e lì ingiustamente condannati alla pena di morte nel 1927.

Intanto feroci combattimenti continuano nell’area di Bakhmut. Il capo ad interim della DPR, Denis Pushilin, ha dichiarato che le forze russe stanno agendo “sistematicamente per interrompere le rotte di rifornimento delle truppe ucraine nell’area e tenerle in una tenaglia”.