“ICARO, un angelo tra le stelle”: la voce di Enzo Garinei nello spettacolo teatrale di Salvatore Monte

La straordinaria e storica voce di ENZO GARINEI sarà parte integrante del mito musicale “ICARO, un angelo tra le stelle” che debutterà a Sciacca il 28 luglio prossimo e sarà replicato il 29/30/31 luglio alle ore 21:30 nello spazio antistante la Basilica di San Calogero

L’ouverture dello spettacolo sarà interpretata ed incisa dal noto attore italiano che ha favorevolmente accolto l’invito dell’autore e regista dello spettacolo Salvatore Monte. Nota è la storica amicizia personale e professionale tra Garinei e Monte; rapporto amicale che nasce nel 2004 quando Salvatore Monte frequentó l’accademia di teatro “Ribalte” diretta appunto dallo stesso Garinei. Dal 2005 Monte diventó assistente personale di Garinei anche quando, dopo la morte del fratello Pietro, prese le redini del teatro “Il sistina” di Roma.

“Ancora una volta- dichiara Salvatore Monte- il mio Maestro e fraterno amico Enzo Garinei mostra amore ed affetto per la nostra città; gliene sono grato. La voce di Garinei, preventivamente registrata che interpreta le parole del testo, andrà ad impreziosire questo nuovo allestimento. Personalità come Garinei, oggi novantaseienne, ci ricordano come si può essere grandi supportando i più giovani”.

La favola musicale “Icaro, un angelo tra le stelle, vanta la presenza di 15 attori, 8 ballerini, oltre 15 coristi ed un vasto numero di tecnici.