Ignazio La Russa è il nuovo presidente del Senato eletto con 116 voti, ma il centrodestra si spacca

Ignazio La Russa è stato eletto presidente del Senato, superando il quorum previsto di 104 voti, ma il centrodestra si spacca



Il senatore Ignazio La Russa di Fratelli d’Italia è il nuovo presidente del Senato. Ha ottenuto complessivamente 116 voti, superando i 115 di cui dispone il centrodestra, ma molti dei senatori di Forza Italia non hanno preso parte alla votazione. Le schede bianche sono state 65, due voti a testa sono andati anche a Liliana Segre, che oggi presiede l’assemblea, e al leghista Roberto Calderoli vice presidente uscente.

Il voto mostra la prima spaccatura nel centrodestra, ma dimostra che anche l’opposizione è spaccata, anche se il Pd pare abbia votato compatto scheda bianca. A supplire alla mancanza dei voti dei forzisti secondo quando dichiarato da Silvio Berlusconi sarebbero stati Renzi, Azione e i senatori a vita. “Sono lieto del voto di oggi – ha detto Silvio Berlusconi al Corriere.it sul voto di oggi lasciando Palazzo Madama – avevamo fatto i calcoli che lo avrebbero votato tutti lo stesso”. E a chi gli chiede chi a suo avviso abbia votato per La Russa ha replicato: “il Terzo Polo e i senatori a vita”. Il cavaliere poi ha aggiunto: “Abbiamo voluto dare un segnale che non si devono dare i veti sulle persone, i veti sono inaccettabili” riferendosi al no della Meloni ad un ministero a Licia Ronzulli. E ancora: “Sapevamo che La Russa lo avrebbero votato Renzi, Azione e i senatori a vita”.

Ora la battaglia di Berlusconi si sposta alla Camera dove è in corso la votazione per il Presidente della Camera, e qui senza i voti di Forza Italia difficilmente il leghista Riccardo Molinari, candidato non ancora ufficiale potrà essere eletto. Questi i numeri: la maggioranza alla Camera è a quota 237, di cui 45 sono i deputati forzisti. Sottraendo i voti del gruppo azzurro, ci si fermerebbe a 192. Sotto la soglia per eleggere il presidente.

Intanto oggi nell’Aula della Camera, fino alla seconda votazione è stata fumata nera. Nessuno ha raggiunto il quorum richiesto dei 2/3 dei partecipanti al voto, per far scattare l’elezione. Servirà una nuova votazione, già prevista alle 17: sarà l’ultima per oggi. Il quorum richiesto era di 259 voti. Hanno ricevuto voti: Letta, 4; Molinari, 3; Stumpo, 2; voti dispersi 7, schede bianche 365, schede nulle, 7.