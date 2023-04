Il caccia Su-35 russo vola a raso terra e altre manovre spericolate: il video dall’Ucraina

Che gli aerei caccia russi avessero una grande manovrabilità era cosa nota, ma che i piloti russi si dassero al “volo acrobatico” anche durante le missioni in Ucraina sembra incredibile

Prima un volo a bassissima quota quasi a raso terra, come a voler “accarezzare le teste” delle truppe a terra – che lo stanno filmando -, poi una rapidissima risalita di quota praticamente in verticale mentre esegue un avvitamente perfetto e vira cambiando direzione: il caccia Su-35 russo si conferma un incredibile jet capace di formidabili manovre che lo rendono un nemico particolarmente insidioso per le controparti occidentali.

Il video, girato in questi giorni, arriva dall’Ucraina, ma non è stato divulgato il preciso luogo del filmato.