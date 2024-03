il capo del Servizio segreti dell’Ucraina ammette indirettamente gli attentati sul suolo russo

“Ufficialmente non lo ammetteremo. Ma allo stesso tempo posso offrire alcuni dettagli” sull’omicidio di Tatarsky e sulla campagna contro i collaboratori del Cremlino

Lo ha detto il capo del Servizio di sicurezza dell’Ucraina (Sbu),Vasyl Malyuk, in un’intervista a Sky News, nella quale ha affermato che l’agenzia ha preso di mira “moltissime” persone responsabili di crimini di guerra e attacchi contro cittadini ucraini.

Malyuk ha spiegato che l’Ucraina non può assumersi formalmente la responsabilità delle uccisioni, dichiarando all’emittente nazionale ICTV: “Ufficialmente non lo ammetteremo. Ma allo stesso tempo posso offrire alcuni dettagli”. Specificamente rispetto all’omicidio del blogger propagandista Vladlen Tatarsky, ha affermato che è stato preso di mira per il suo servizio militare contro l’Ucraina e per i suoi appelli all’eliminazione degli ucraini.