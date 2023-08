Il capo della Wagner Prigozhin è morto: l’aereo su cui viaggiava si è schiantato in Russia

La TASS ha confermato che Yevgeny Prigozhin e Dmitry Utkin (altro fondatore di Wagner PMC e braccio destro di Prigozhin) erano a bordo dell’aereo Embraer precipitato in Russia

Evgenij Prigozhin morto oggi a seguito dello schianto del suo aereo privato. Prigozhin è volato oggi in Russia dall’Africa, a bordo con lui c’era l’intero stato maggiore della Wagner PMC, riferisce il giornalista Andrey Zakharov. “Sarebbe un miracolo se fosse su un altro aereo”, ha commentato il giornalista.

I corpi di 8 uomini sono stati ritrovati sul luogo dello schianto dell’aereo Embraer della Wagner, caduto nella regione russa di Tver. I corpi sarebbero stati identificati, ora si attendono gli esami genetici. Le autorità russe hanno avviato un’indagine.

Rosaviatsia ha pubblicato l’elenco dei passeggeri del business jet precipitato nella regione di Tver:

Propustin Sergej

Evgeniy Makaryan

Totmin Aleksandr

Valeriy Chekalov

Utkin Dmitriy

Nikolaj Matuseev

Evgenij Prigozhin

Membri della squadra:

Levšin Aleksei, comandante;

Rustam Karimov, copilota;

Raspopova Kristina, assistente di volo.

La foto del luogo dello schianto del business jet Embraer Legacy 600 appartenente a Yevgeny Prigozhin con numero di registrazione RA-02795

Dalla Wagner commentano: “E all’inferno sarà il migliore… È stato un grande onore conoscere e lavorare con il Primo. Il Paese ha perso il suo eroe e il miglior direttore d’orchestra.”

Sul relitto dell’aereo precipitato sono visibili tracce simili a buchi, probabilmente dovuti al colpo di submunizioni di un missile antiaereo. La possibilità che l’aereo sia stato quindi abbattuto dalla contraerea pare molto alta.

Sulla pagina Telegram della Wagner è apparso questo messaggio: “Una grande tragedia per la Patria. Il fatto che i nostri migliori soldati siano morti in battaglia è la volontà di Dio. Ognuno di noi è pronto per questo.

Probabilmente chi l’ha organizzato pensa di aver vinto, ma non è così. Se ciò viene fatto da un nemico esterno, cosa improbabile, ciò non fa altro che avvicinare e aggravare la sua inevitabile sconfitta. Se questo è un coltello nella schiena… allora la Patria sopravvivrà, e non è stata e sarà… ma il tuo destino, come ogni “Giuda”, non è invidiabile, e mentre si scrive la Storia, il racconto del tradimento vergognoso sarà lo stigma della tua famiglia.

Non importa come si svilupperà l’ulteriore destino del gruppo Wagner, le nostre vittorie non possono essere portate via. Prigozhin Evgeny Viktorovich è il più grande comandante della storia moderna, che ha dato la vita nella lotta contro i nemici della Patria, e il ricordo dei nostri eroi è immortale.”