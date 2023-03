Il Capo di Wagner Prigozhin: “Kiev perde 11mila soldati al mese a Bakhmut, avanziamo verso il centro della città”

Secondo il capo della Wagner, l’intero raggruppamento delle forze armate ucraine nella zona di Bakhmut (non solo nella città stessa) è stimato in 70.000 tra soldati e ufficiali

Il primo video arrivato oggi dalla Wagner dall’interno dell’appena conquistato impianto “Vostokmash” a nord della zona industriale dello stabilimento AZOM

Dopo aver preso il controllo dell’impianto “Vostokmash” a nord della zona industriale dello stabilimento AZOM, dove a dicembre 2022 il presidente ucraino Zelensky aveva premiato i suoi soldati, adesso il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin ha confermato le notizie dei media ucraini sull’avanzamento dell’Orchestra – la Wagner si fa chiamare “Orchestra” sul campo di battaglia ed i suoi soldati “musicisti” – nel centro di Bakhmut – che in Russia chiamano Artemovsk – sottolineando che le posizioni avanzate sono già vicine alla zona amministrativa della città.

Bombardieri Su-25 della Wagner che bombardano postani ucraine nella zona dell’AZOM

Secondo il capo della compagnia militare privata che combatte con l’esercito russo, Kiev a Bakhmut perde circa 10-11mila soldati ucraini ogni mese a Bakhmut. Malgrado le catastrofiche perdite e l’avanzamento costante della Wagner, confermato ormai anche dai media e dagli analisti occidentali, il governo di Zelensky non sembra però volersi ritirare dalla città, anzi.

Secondo il capo il Wagner ci sarebbero circa 70mila soldati ucraini nella zona di Bakhmut, precisamente circa 50.000 combattenti delle Forze armate ucraine sono di stanza permanentemente nell’area dell’insediamento, altri 12.000 o anche 20.000 soldati sarebbero invece nelle posizioni in città, dove si combatte casa per casa e metro per metro. Per Prigozhin dunque, stando ai numeri delle forze ucraine, non è impossibile che Kiev voglia tentate un contrattacco per non perdere Bakhmut.