Il Carnevale di Sciacca si farà alla Perriera: lo spostamento per ragioni si sicurezza

La notizia era nell’aria e a dirla tutta non è stata neanche una sorpresa, che dopo la triste vicenda dell’ultimo carnevale, la questura avrebbe messo paletti invalicabili sul centro storico era evidente

La notizia è ancora da confermare ufficialmente, cosa che probabilmente sarà fatta dalla Meridiana Eventi Silvio Alessi, domani mattina nella conferenza stampa indetta a palazzo di città alle 10:30 dal sindaco di Sciacca Fabio Termine.

Dai primi post che girano sui social, appare evidente che i saccensi sono sono propriamente “entusiasti” di questa soluzione e ancor di più i vari commercianti del centro che già si erano preparati per l’evento. Non crediamo sia contenta neanche la società ha in appalto la manifestazione, e non solo per un problema di incassi, ma anche per essere adesso costretta ad allestire la manifestazione in pochi giorni, ma la sicurezza viene prima di ogni cosa.