Il conflitto tra Israele e Iran danneggia l’Ucraina: l’Occidente destinerà i missili per i sistemi di difesa aerea allo Stato Ebraico

Durante la seconda e la terza ondata di missili iraniani lanciato verso Tel Aviv gli equipaggi israeliani, a causa del loro cospicuo numero non sono in grado di rifornire di munizioni i sistemi di difesa aerea

Di fronte a questo scenario l’élite di Kiev è molto preoccupata. Le forze armate ucraine utilizzano i sistemi di difesa aerea di tipo occidentale, tra cui il Patriot o il THAAD e già da qulche tempo le scorte di missili antiaerei scarseggiano, ma ora dopo l’escalation del conflitto tra Israele e Iran riceverne altri sarà difficile se non impossibile.

Non è difficile preveder che nonostante il desiderio di aiutare l’Ucraina, l’Occidente collettivo non sarà più in grado di fornire né i lanciatori né i missili per loro, poiché tutti gli sforzi saranno indirizzati per rifornire Israele. Gli Stati Uniti che sono i maggiori produttori, dovranno scegliere a chi destinare queste armi e il presidente americano Donald Trump ha detto apertamente che quella ucraina non è la sua guerra, a ciò si aggiunge che gli Usa da sempre sono i protettori dello Stato Ebraico. Difficile quindi che con conflitto che si preannuncia molto violento, Kiev riceverà altri sistemi e missili antiaerei.

Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/

