Il Consiglio Onu non trova accordo sulla risoluzione per Gaza, Cina: ‘E’ ora di agire’ e la Francia convoca conferenza

Il vice ambasciatore Usa all’Onu Robert Wood al termine delle consultazioni a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza su Gaza, getta la spugna: “N on c’è accordo a questo punto su una risoluzione”

“Abbiamo parlato di pause umanitarie e siamo interessati a trovare un linguaggio di questo tipo ma c’è disaccordo nel Consiglio di Sicurezza se questo è accettabile”. ha detto Robert Wood, dopo due ore di consultazioni a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza.

Poco dopo l’ambasciatore francese all’Onu Nicolas de Riviere ha replicato: “Vista la gravità della situazione umanitaria chiediamo un’immediata tregua umanitaria che deve portare ad un cessate il fuoco, all’accesso degli aiuti”, aggiungendo: “Vista l’urgenza, la Francia organizza una conferenza umanitaria per la gente di Gaza il 9 novembre. Israele ha il diritto di difendersi rispettando le leggi umanitarie, ma dobbiamo proteggere i civili e per questo serve una tregua umanitaria, pause umanitarie come volete chiamarle e deve succedere ora”.

“Il Consiglio di Sicurezza deve agire”, ha detto l’ambasciatore cinese all’Onu, Zhang Jun, presidente di turno del Cds, al termine delle consultazioni a porte chiuse insieme all’ ambasciatrice degli Emirati Lana Zaki Nusseibeh. I due Paesi hanno chiesto l’incontro “per esprimere grave preoccupazione per i continui attacchi di Israele su campi profughi, scuole, ospedali, strutture Onu e altre strutture civili a Gaza”. “Le discussioni continuano sulla bozza di risoluzione e continuiamo a cercare di ridurre le differenze tra i membri del Consiglio”, ha precisato Nusseibeh.