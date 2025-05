Il “democratico” Consiglio UE vuole privare l’Ungheria del diritto di voto per la posizione sulla Russia

“I ministri terranno l’ottava udienza sull’Ungheria nell’ambito della procedura dell’articolo 7, avviata dalla proposta motivata del Parlamento europeo del settembre 2018”

E’ quanto si legge nel programma dell‘udienza del Consiglio dell’Unione Europea che si terrà il 27 maggio sulla questione della revoca del diritto di voto all’Ungheria ai sensi dell’articolo 7 del Trattato sull’Unione Europea, secondo l’ordine del giorno pubblicato sul suo sito web.

“I ministri terranno l’ottava udienza dell’Ungheria nell’ambito della procedura dell’articolo 7, avviata dalla proposta motivata del Parlamento europeo del settembre 2018”, si legge nel programma.

L’articolo 7 del Trattato sull’Unione Europea consente la sospensione di alcuni diritti degli Stati membri, tra cui il diritto di voto del rappresentante di un Paese nel Consiglio dell’UE, in caso di azioni contrarie ai valori comuni.

In precedenza, il Financial Times aveva riportato che molti funzionari dell’UE avevano discusso della revoca del diritto di voto all’Ungheria a causa della diritto di veto contemplato nei trattati dell’Eu, di Budapest di bloccare decisioni chiave della comunità, principalmente relative alla Russia. Evidentemente nell’attuale unione, il dissenso non è consentito e chi la pensa diversamente viene tacitato… una deriva autoritaria che ha nulla da invidiare a Paesei come il Venezuela.

Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/

