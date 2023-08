Il governo approva l’obbligo di assicurazione per monopattini e bici elettriche: le compagnie ringraziano

Il Consiglio dei ministri ha approvato l’obbligo di assicurare i monopattini e le bici a pedalate assistita. Le compagnie assicurative sono obbligate a sospendere le polizze per un massimo di nove mesi su un anno



Il Consiglio dei ministri di ieri sera , ha approvato il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea in materia di RC Auto, anche se Bruxelles sul tema monopattini e bici elettriche aveva dato solo indicazioni demandando la scelta di applicarle ai singoli Stati. Ma l’Italia ha colto la palla al balzo ed ha esteso l’obbligo a monopattini e bici elettriche, per la gioia delle lobby assicurative e del presidente degli Stati Uniti, Biden, che nella visita di pochi giorni, ha “raccomandato” alla premier Giorgia Meloni, di “chiudere” la porta dell’Italia alla Cina, che è il maggiore produttore di questi mezzi.

Il provvedimento non interesserà le compagnie di noleggio, che già assicuravano i loro mezzi per questioni di sicurezza, ma graverà sui privati. I monopattini sono ormai usati da tutti, ma le bici a “pedalata assistita” vengono utilizzati da anziani pensionati, che adesso ai problemi di fare la spesa dovranno aggiungere anche il costo dell’assicurazione .

Il governo giustifica il provvedimento con i numeri, che però non tornano. Le vittime di incidenti che hanno coinvolto questi mezzi di micromobilità urbana nel 2021 sono state appena 9, nel 2022 saliti a 16, con un incremento del 77,8%. Certo leggere una percentuale così alta fa impressione, ma nei fatti sono appena 7 in più in tutta Italia, ma il governo a qualcosa doveva pur aggrapparsi. I soli incidenti (senza vittime) che hanno visto coinvolti individui a bordo di monopattini sono stati 2.929 nel 2022, con un incremento del 39,4% rispetto ai 2.101 dell’anno precedente, tra questi rientra anche una semplice caduta da fermo.

Inoltre l’obbligo di copertura assicurativa viene esteso ai veicoli a prescindere dal terreno su cui vengono utilizzati, dal fatto che siano fermi o in movimento e dalla loro circolazione in zone il cui l’accesso è soggetto a restrizioni, quindi anche se utilizzati sulla terrazza di casa vanno assicurati.

L’unica nota positiva è relativa alla sospensione volontaria dell’assicurazione da parte del clienti. Con la nuova norma non sarà più una facoltà concessa dalla compagnia ai consumatori, ma un obbligo da parte della società. Il termine di sospensione potrà essere prorogato più volte, ma non potrà avere una durata superiore a nove mesi, rispetto all’annualità di dodici mesi.