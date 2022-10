Il governo Meloni ottiene la  fiducia alla Camera: i sì sono 235 

Come ampiamente prevedibile, Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ottenuto la fiducia alla Camera. Domani si replica al Senato

Il Governo ottiene la #fiducia alla Camera. Ringrazio tutte le forze politiche per aver ascoltato le linee programmatiche che l’Esecutivo intende attuare per risollevare l’Italia. Domani sarò in Senato per un altro importante tassello. La rotta è tracciata: andiamo avanti. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 25, 2022

Con 235 voti a favore, 154 contrari e 5 astenuti, il governo guidato da Giorgia Meloni ha incassato la prima fiducia alla Camera della sua storia. I deputati presenti erano 394, 389 i votanti.

“Sono intervenuta molte volte in quest’aula, da parlamentare, da vice presidente della Camera e da Ministro della Gioventù. – ha detto il premier Meloni – Eppure la sua solennità è tale che non sono mai riuscita a intervenire senza un sentimento di emozione e di profondo rispetto. Vale a maggior ragione oggi, che mi rivolgo a voi in qualità di presidente del consiglio per chiedervi di esprimervi sulla fiducia a un governo da me guidato. Una grande responsabilità per chi quella fiducia deve ottenerla e meritarsela e una grandissima responsabilità per chi quella fiducia deve concederla o negarla. Sono i momenti fondanti della nostra democrazia ai quali non dovremmo mai assuefarci, e ringrazio fin da ora chi si esprimerà secondo le proprie convinzioni, qualsiasi sia la scelta che farà”.

“Un sincero ringraziamento va al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – ha aggiunto la premier – .che, nel dare seguito all’indicazione chiaramente espressa dagli italiani lo scorso 25 settembre, non ha voluto farmi mancare i suoi preziosi consigli”