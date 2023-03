Il governo Meloni scricchiola. Due Portavoce dei ministeri di Valditara e Sangiuliano si sono dimessi nello stesso giorno

Cominciano ad esserci delle crepe nel governo Meloni. Due Portavoce, uno del ministro Valditara e l’altro di Sangiuliano, si sono dimessi nello stesso giorno. Per la premier c’è bisogno di rafforzare la comunicazione

Due dimissioni in un giorno, si tratta di Giovanni Sallusti, portavoce del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che ha comunicato che dietro la sua decisione ci sarebbero solo motivi personali e familiari. E quella sempre di ieri, di Marina Nalesso, portavoce del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ha lasciato il suo incarico per tornare al Tg2, la testata diretta da Sangiuliano prima della nomina a ministro. Le due dimissioni di ieri fanno sospettare che qualcosa cominci a non funzionare più, perché seguono le altre due delle scorse settimane, quando se ne erano andato Gerardo Pelosi, portavoce di Adolfo Urso, e poi Alfonso Celotto, capo di gabinetto della ministra delle Riforme, Maria Elisabetta Casellati, anche lui motivando la scelta “per ragioni personali”.

Troppi motivi personali, che saranno anche veri, ma che per i più “dubbiosi” potrebbero essere le prime avvisaglie che qualcosa nel governo Meloni comincia a scricchiolare.