Il gruppo Facebook “Rete Italia Sicilia All News” (RISAN) chiude positivamente anche la programmazione del 2023/24 con uno share in rialzo del 39,24%

“Continuano a crescere gli iscritti e le visualizzazioni del gruppo Rete Italia Sicilia All News”

Lo afferma Salvo Bracchitta, creatore e ideatore del gruppo.aggiungendo che “Tra i “The best” più visti eseguiti troviamo San Giovanni Battista, Fam Ragusa. Ottimo risultato anche per RISAN verde, che ha ottenuto il 32% di share.

RISAN ha avuto una media dal 19 agosto ad oggi di 5.814.944 al giorno visualizzazioni a settimana di non iscritti. Nei primi mesi di stagione intorno ai 4.023.095. Poi i numeri sono saliti da 5 814.996, per arrivare 6.841.086 in questi ultimi 4 mesi.Tutto frutto di collaborazione con gruppo e pagine ,che raggiungono oltre i 7,2 milioni di iscritti . Raggiunto il 12% in più rispetto al 2022/2023 di iscritti”.

RISAN è visibile in quasi tutti i gruppi e pagine nel territorio siciliano, con un incremento del 52% rispetto al precedente 41%.

Il gruppo “Rete Italia Sicilia All News” augura buona estate e invita tutti i suoi iscritti a vedere prossimamente la terza edizione di RISAN Verde e RISAN Cultura, dedicati alla diocesi di Ragusa. Il nuovo anno partirà il prossimo 19 agosto con la festa dedicata a San Giovanni Battista, patrono della Diocesi di Ragusa. Dal 9 settembre ci sarà poi uno speciale sulla FAM Ragusa. Successivamente si parlerà di giubileo diocesano per i 75 anni della diocesi di Ragusa e nazionale.