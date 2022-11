Il ministro degli Esteri nordcoreano ha definito il Segretario ONU Guterres un “fantoccio degli Stati Uniti”

Pyongyang attacca diplomaticamente il N.1 dell’ONU dopo il lancio dell’ICBM: “è un burattino connivente degli Stati Uniti che ha scaricato la colpa delle tensioni su di noi”

Il ministro degli Esteri della Corea del Nord Choe Son Hui ha definito “un burattino degli Stati Uniti” il Segretario delle Nazioni Unite Antonio Guterres, lamentando la condanna del Segretario ONU al recente lancio di un missile ICBM da parte di Pyongyang. Lo ha riferito oggi l’agenzia di stampa governativa nordcoreana KCNA. Guterress ha definito il recente lancio di missile intercontinentale “una provocazione” il 18 novembre scorso, mentre la Corea del Nord lo considera un’esercizio della propria sovranità di difendersi e portare avanti test militari.

Per Pyongyang “il segretario generale delle Nazioni Unite era connivente con gli Stati Uniti e le sue forze vassalle sul fatto che deferissero l’esercizio della sovranità inviolabile della Corea del Nord al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per fare pressioni. Ciò dimostra chiaramente che è un fantoccio degli Stati Uniti”.

“Spesso considero il segretario generale delle Nazioni Unite come un membro della Casa Bianca degli Stati Uniti o del suo Dipartimento di Stato. Esprimo il mio forte rammarico per il fatto che il segretario generale delle Nazioni Unite abbia assunto un atteggiamento molto deplorevole, ignaro dello scopo e dei principi della Carta delle Nazioni Unite e della sua vera missione che è quella di mantenere l’imparzialità, l’obiettività e l’equità in tutte le questioni”, ha affermato il massimo diplomatico della Corea del Nord.

Choe Son Hui ha poi definito “provocatorie prove di guerra nucleare” l’operato degli Stati Uniti e dei suoi alleati – la Sud Corea – nell’ultimo anno, lamentando che “il segretario generale delle Nazioni Unite ha scaricato la colpa del caso sulla Corea del Nord piuttosto che sugli Stati Uniti”, in relazione alle crescenti tensioni nella penisola coreana.