Il ministro della Difesa Guido Crosetto colto da malore portato in ambulanza in ospedale

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato portato con un’ambulanza in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti dopo che era stato colto da un malore mentre era in riunione al Consiglio Supremo di Difesa

Secondo quanto si apprende da fonti politiche, Crosetto avrebbe accusato un malore e dopo un consulto con medico, è stato deciso il ricovero in ospedale, quindi con un’ambulanza privata il ministro è stato portato al San Carlo da Nancy per ulteriori accertamenti. La struttura è la stessa dove il ministro era stato ricoverato a febbraio e sottoposto a coronarografia, a seguito della quale fu riscontrata una sospetta pericardite, confermata poi dagli accertamenti successivi. Si tratta di un’infiammazione del pericardio, la membrana che avvolge il cuore, ma – spiegarono i medici – non c’erano stati versamenti di liquido tra la membrana, cosa che avrebbe richiesto un intervento immediato.Le analisi non avevano evidenziato danni cardiaci.

Al momento non ci sono aggiornamenti da parte della Difesa né bollettini medici dello staff dell’ospedale che lo ha preso in cura, ma, da quanto trapela, sembra siano stati alcuni dolori al petto a preoccupare Crosetto e i ministri presenti al vertice con il presidente della Repubblica.