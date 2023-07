Il ministro Santanchè e il sottosegretario Delmastro sono indagati e fonti Palazzo Chigi chiedono se la “Magistratura vuole fare opposizione”

In un solo giorno due esponenti del governo, la ministro del Turismo Daniela Santanchè e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, risultano indagati e il fonti del governo si chiedono se “E’ lecito domandarsi se una fascia della magistratura abbia scelto di svolgere un ruolo attivo di opposizione e di inaugurare anzitempo la campagna elettorale per le elezioni europee”

Appena 24 ore dopo dell’informativa della ministra del Turismo in Senato e a poche ore dalla decisione del gip di Roma di disporre l’imputazione coatta per il sottosegretario alla Giustizia, arriva la durissima la presa di posizione da parte di fonti di Palazzo Chigi.

“In un processo di parti non è consueto che la parte pubblica chieda l’archiviazione e il” gip “imponga che si avvii il giudizio. In un procedimento in cui gli atti di indagine sono secretati è fuori legge che si apprenda di essere indagati dai giornali, curiosamente nel giorno in cui si è chiamati a riferire in Parlamento, dopo aver chiesto informazioni all’autorità giudiziaria. Quando questo interessa due esponenti del governo in carica è lecito domandarsi se una fascia della magistratura abbia scelto di svolgere un ruolo attivo di opposizione – la stilettata -. E abbia deciso così di inaugurare anzitempo la campagna elettorale per le elezioni europee”.

Gli indagati

Il gip di Roma ha disposto l’imputazione coatta per il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, indagato per rivelazione di segreto d’ufficio in relazione al caso Cospito, l’anarchico detenuto al 41 bis. Il giudice ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura che, ora, dovrà formulare una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia.

Il ministro del Turismo Daniela Santanchè, è stata iscritta nel registro degli indagati per falso in bilancio e bancarotta dallo scorso 5 giugno, insieme ad altre cinque persone che hanno avuto ruoli societari in Visibilia Editore tra il 2016 e il 2020: la sorella Fiorella, il compagno della senatrice di Fratelli d’Italia Dimitri Kuntz, gli ex consiglieri di amministrazione Massimo Cipriani e Davide Mantegazza e l’ex sindaco Massimo Gabelli. Tutti potrebbero essere destinatari, a breve, della richiesta di proroga delle indagini che la procura di Milano – i titolari del fascicolo sono i pm Laura Pedio e Maria Giuseppina Gravina (dopo che Roberto Fontana è stato eletto al Csm) – ha inoltrato al gip già dalla fine dello scorso marzo.