Il nuovo governo ha giurato al Quirinale, Giorgia Meloni è in carica

Giorgia Meloni è la prima donna premier in Italia ha una donna. Arrivano le congratulazioni di Orban e della Le Pen

Il nuovo governo a guida Giorgia Meloni è ufficialmente in carica, la neo premier e i 24 ministri questa mattina hanno giurato al Quirinale nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il nuovo governo può quindi iniziare a lavorare.

I primi a congratularsi sono stati Viktor Orban e Marine Le Pen, alleati in Europa. “Congratulazioni Giorgia Meloni per la formazione del tuo governo! E’ un grande giorno per la destra europea!” ha scritto in un tweet il premier ungherese. A ruota sono arrivate sempre con un tweet quella della leader del Rassemblement National francese: “Rivolgo a Giorgia Meloni, nuova presidente del Consiglio dei ministri italiano, e a Matteo Salvini, vice premier, tutti i miei auguri di successo. Ovunque in Europa i patrioti stanno salendo al potere e con loro questa Europa della nazioni che stiamo auspicando”

Non potevano mancare gli auguri di rito – sempre con un tweet – della presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen: “Congratulazioni a Giorgia Meloni per la sua nomina a presidente del Consiglio italiano, la prima donna a ricoprire questo ruolo. Sono pronta e sono lieta di lavorare insieme al nuovo Governo in modo costruttivo per rispondere alle sfide che ci attendono”.