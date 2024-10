Il “Pallone d’Oro 2024” allo spagnolo Rodri, centrocampista  del City. Lautaro Martinez solo settimo

Il centrocampista del Manchester City e della nazionale spagnola Rodri ha vinto il Pallone d’Oro per la stagione 2023-2024. Il Real Madrid ha disertato la cerimonia di Parigi in polemica con il mancato premio a Vinicius

Il centrocampista Rodri del Manchester City e della nazionale spagnola campione d’Europa ha vinto il Pallone d’Oro per la stagione 2023-2024. Il 28enne, ex Atletico Madrid, attualmente infortunato, è arrivato in stampelle alla cerimonia svolta al Theatre du Chatelet a Parigi. A consegnare il premio è stato premiato dal Pallone d’Oro 1995 George Weah.

Nella classifica finale, Rodri ha preceduto il terzetto del Real Madrid formato dal brasiliano Vinicius Jr., dall’inglese Jude Bellingham e dallo spagnolo Dani Carvajal. Il Real ha deciso di disertare la cerimonia in polemica con la decisione di non premiare il 24enne attaccante brasiliano Vinicius, il 21enne centrocampista inglese Jude Bellingham e il il 32enne difensore spagnolo Dani Carvajal.

Delusione per il centravanti dell’Inter, Lautaro Martinez, solo settimo posto, alle spalle di Erling Haaland e Kylian Mbappé. Carlo Ancelotti si è aggiudicato il premio di miglior allenatore della stagione 2023-2024.