Il Paris Saint-Germain batte l’Inter 5-0 e vince meritatamente la Champions League. Marotta: “Ci hanno surclassato in tutto”

È questo il crudo ma realistico commento del presidente nerazzurro Beppe Marotta a Sky. Il Paris Saint-Germain per la prima volta nella propria storia vince la Champions League ed è campione d’Europa. Marotta ha descritto bene una partita che i ragazzi di Luis Enrique hanno dominato, l’Inter di Simone Inzaghi, non è mai entrata in partita, il 5-0 finale dice tutto.

Appena al 12 minuto l’ex di turno Hakimi, su assist di Désiré Doué protagonista di una serata da sogno, indirizza la partita su un binario che resterà immutato per tutti i 90 minuti. Al 20′ Doué, classe 2005, trova il raddoppio e poi al 63′ al termine di un’azione in verticale, realizza la sua personale doppietta. L’Inter cerca di reagire, ma il gioco dei francesi è più veloce ed aggressivo e nel tentare di rimettere la partita in discussione si scopre e dieci minuti più tardi, inevitabilmente incassa il quarto gol da un tarantolato Kvaratskhelia. Infine arriva il quinto gol del 2006 Mayulu che infligge ai milanesi una sconfitta con il divario più ampio in una finale di Champions.

Simone Inzaghi non può fare altro che prendere atto della pesante sconfitta della sua Inter e ai microfoni di Sky commenta: “Sono orgoglioso di questi ragazzi per quanto hanno fatto in questo percorso, sicuramente abbiamo trovato una squadra più forte di noi, che ha meritato di vincere”. Il tecnico nerazzurro poi aggiunge: “Abbiamo approcciato male la gara, preso gol e poi ci siamo allungati facilitando il loro compito. La sconfitta ci dà grande amarezza, ma non cancella il percorso fatto. Sicuramente dovevamo fare tutti meglio stasera, io per primo. Zero titoli, ma bravissimi lo stesso. Ho detto ai ragazzi che devono tutti avere la testa alta”.

Anche Beppe Marotta ha commentato su Sky senza troppi giri di parole la pesantissima sconfitta dell’Inter in finale di Champions League: “Serata negativa, l’avversario ci ha surclassato in tutto. Sconfitta meritata, che però non inficia negativamente la stagione. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte e ci dispiace per la prestazione. Ringrazio i tanti tifosi arrivati qui a sostenerci. Era difficile arrivare fin qui, ci siamo arrivati con grandissimo merito. Stasera siamo caduti con grande fragilità, ma devo ringraziare i nostri giocatori e il nostro allenatore. In 59 partite abbiamo dimostrato di meritarci questi palcoscenici. Ora si chiude una parentesi”.

Il presidente neroazzurro fa anche una riflessione sulla sua quarta finale di Champions persa e sui limiti dei club italiani: “Se i budget non ci permettono di andare oltre la finale? Chiaramente il nostro è un campionato di passaggio, tanti calciatori rischiano di scappare attratti da ingaggi superiori. Squadre come il Psg possono gestire budget illimitati, però non deve essere un alibi. Io credo che il made in Italy può farci recitare un ruolo da protagonisti anche grazie al lavoro di tanti grandi allenatori”.

