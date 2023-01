Il Pentagono è a corto di armi e in Ucraina invia le scorte immagazzinate in Israele e Sud Corea

Dopo L’Europa anche gli americani stanno esaurendo le scorte di armi e in Ucraina stanno inviando quelle che hanno immagazzinate in Israele e Sud Corea

Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Anche le scorte statunitensi di armi si vanno esaurendo e i produttori non riescono a ripristinarle a causa della velocità con la quale si “consumano” in Ucraina. E così il Pentagono ha deciso di “raschiare il fondo del barile” e sta ricorrendo a due alternative per colmare la richiesta sempre più avida di Zelensky: il magazzino in Corea del Sud e quello in Israele. Sempre secondo quanto riporta il New York Times pero, le autorità di Tel Aviv si sono mostrate scettiche, sia perché temono di danneggiare gli ottimi rapporti con la Russia, sia per la paura di rimanere senza scorte.