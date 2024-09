Il piano di Trump su Ucraina prevede una zona demilitarizzata, neutralità e la ricostruzione pagata dall’Europa 

Il piano di Donald Trump per una soluzione pacifica della crisi ucraina prevede una zona demilitarizzata tra Russia e Ucraina e lo status neutrale dell’Ucraina

Lo ha detto il vicepresidente di Trump, David Vance, aggiungendo che la ricostruzione post guerra dovrà essere finanziata dai tedeschi e dagli altri paesi europei. Lo riporta la Tass. “Quello che probabilmente sembra è qualcosa di simile all’attuale linea di demarcazione tra Russia e Ucraina, che diventa come una zona smilitarizzata. <…> L’Ucraina mantiene la sua sovranità indipendente. La Russia ottiene la garanzia di neutralità dall’Ucraina. Non aderisce alla NATO , non si unisce ad alcune di queste istituzioni alleate,” ha detto Vance in un’intervista con Shawn Ryan, pubblicata sul canale YouTube Shawn Ryan Show, precisando che “i tedeschi e altri paesi devono finanziare la ricostruzione dell’Ucraina”.

In precedenza, Trump aveva promesso in numerose occasioni di risolvere tempestivamente il conflitto ucraino. Il tycoon ha detto più volte che, se eletto, risolverà la crisi anche prima dell’insediamento previsto per il 20 gennaio 2025.