Il premier slovacco Fico ferito con colpi di pistola allo stomaco: lotta ” tra la vita e la morte “

Il premier slovacco Robert Fico è stato ferito gravemente allo stomaco con colpi di arma da fuoco subito dopo la riunione di governo a Handlova, vicino Bratislava ed è in condizioni gravissime

I media slovacchi riferiscono che l’attacco è avvenuto mentre il premier si trovava all’esterno e stava salutando la folla. L’aggressore è stato fermato. Fico è stato colpito da spari allo stomaco ed è stato “trasportato in elicottero a Banska Bystrica ed è tra la vita e la morte”, riferisce il governo slovacco. Il governo ha definito l’attacco un “tentativo di omicidio”.

“Gli hanno sparato più volte ed è attualmente in pericolo di vita. In questo momento viene trasportato in elicottero a Banská Bystrica, perché ci vorrebbe troppo tempo per arrivare a Bratislava” ed è richiesta una procedura d’urgenza, “le prossime ore saranno decisive”. E’ quanto si legge in un post sull’account ufficiale di Facebook del premier slovacco Robert.

“Ho sentito tre o quattro spari – ha raccontato un giornalista che ha assistito all’accaduto -. Ho visto Fico sollevarsi da terra. L’assassino è stato successivamente bloccato”.

Un responsabile del partito Smer del premier slovacco Robert Fico ha confermato al Guardian che il primo ministro è stato colpito all’addome ed è ora sottoposto ad un intervento chirurgico.

La polizia ha transennato la zona, il centro culturale è stato evacuato. “Possiamo confermare che hanno sparato al primo ministro”, ha detto il portavoce del ministro degli Interni, Matej Neumann. “Poco dopo le 14.30 abbiamo ricevuto informazioni sulla linea di emergenza di un uomo colpito da un proiettile a Handlova. Abbiamo inviato un elicottero di soccorso al paziente di 59 anni. L’intervento è ancora in corso”, ha confermato la Centrale Operativa del Servizio Medico d’Emergenza della Repubblica Slovacca.